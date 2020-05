Daum wird Terra Mater-Anzeigenleiter

Daum kommt aus dem Verkaufs- und Vertriebsteam der Tageszeitung Die Presse und war zuletzt Regionalleiter Steiermark in dem Medien-Unternehmen. Er gehörte seit 2005 dem Presse-Team in verschiedenen Funktionen wie Verkaufsleiter, Key Account Manager oder Kooperationsmanager an. Mit einer Ausnahme: 2008 war Daum Geschäftsführer von Media 21, dem Unternehmen hinter der Wochenzeitung der Grazer.



