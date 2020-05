Das Zank-Schoterl

Zuerst kochen dann aufwärmen

Und jetzt mit frisiertem Instinkt für die selbe Gesellschaftsschicht, die sich erwartet von ORF 1 anders wahrgenommen und dargestellt zu werden, da die Bindung an die ORF-Führung seit je her eine andere ist als zu ATV. Aus diesen "kulturellen Unfreiheiten" resultiert ein von den Zuschauern als bisslos und mässig interessant rezipiertes Format, das hinter den Kulissen für Gesprächsstoff sorgt und nicht mehr im Markt. Während sich bei ATV wenig Mitwisser und Experten einmischten, stehen nun viele Köche am Herd um ein einfaches, früher scharfes, heiß gekochtes , und jetzt gut gewürztes Quotengericht aufzuwärmen.



Thomas Loser