Das Unmögliche irgendwie

us // Lindsey Hoshaw macht in Stanford ihre Journalismus-Abschluss. Mittels Crowdfunding hat sie 10.000 US-Dollar aufgebracht, um für die New York Times eine Geschichte über Müllteppiche im Pazifik zu recherchieren. Sie hat die Recherche und die Geschichte gemacht. Ihr Abschluß ist ihr sicher, ihre Zukunft bei Medien nicht.