Das Stückerlwerk

at // Die politische Kommunikation hat sich seit dem Obama-US-Wahlkampf entscheidend verändert. Der Einsatz digitaler Kommunikationsspielformen ist in der politischen Kommunikation nicht länger Kür sondern Pflicht. Und sich dieser Pflicht bewußt hat die ÖVP um 10.30 Uhr die neue Ära-Pröll-Bundespartei-Website gelauncht. Sie will, wie Generalsekretär Fritz Kaltenegger heute Vormittag in Wien erklärte, "alle Stückerln spielen" und soll "zentrale Anlaufstelle im Web" sein. Lehrbuchgemäß wurde die Web 2.0-Expansion - Facebook, YouTube, flickr - stärker in den Blickpunkt gerückt, um damit die Social Media-Kompetenz und mehr Offenheit zu signalisieren. Und auch die fünf Blogs - von Reinhold Lopatka, Andreas Khol, Silvia Fuhrmann, Franz Josef Huainigg, Karin Hakl - sind fast frisch. Alle anderen VP-Regierungsmitglieder sind klassisch über die Parteizentral-Sekretariats-Filter per Mail erreichbar.