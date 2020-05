Das schickt der Himmel

Manna, nicht Manner

Das Bibelbrot soll mit einem ganz besonderen Spirit gesegnet, in Anlehnung an Manna, sich wie, auch wenn es eine nicht-adäquate Metapher ist, warme Semmeln verkaufen. Aus diesem Grund rüht die Agentur mit Logo, Claim, Anzeigen, Mailings, Foldern, POS-Materialien und einem Bildbrot-Imagefilm in Konsumtempeln die Trommel.

Credits:

Auftraggeber: backaldrin; Peter Augendopler, Alois Lachinger, Jürgen Reimann;

Agentur: ghost.company; Kontakt: Chris Straub; Creative-Director: Achim Friedrich; Art-Director: Roman Lipner-Keck; Fotograf: Martin Moravek; Filmproduktion: WoogieWorks Animation Studio, Alexander Mehler.