Das private ist das bessere Programm

de // Der Werbevermarkter IP Deutschland legt eine Umfrage vor in dem dem Privatfernsehen bescheinigt wird "ein viel breiteres Angebot für die Zuschauer geschaffen zu haben und frischen Wind in die deutsche TV-Landschaft gebracht zu haben". 53 Prozent der dafür befragten 1.006 Deutschen zwischen 14 und 49 Jahren halten die Nachrichten von Privatsendern für genauso seriös wie jene der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anstalten. Und in der von forsa durchegeführten Umfrage zeigt sich auch deutlich, dass das Volumen der Rundfunk-Gebühren falsch eingeschätzt wird. Zwei Drittel der Deutschen glauben, dass ARD und ZDF maximal eine Milliarde Euro mit Gebühren einnehmen.