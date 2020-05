Das Machtvakuum

at // Um den ORF entwickelt sich ein Machtvakuum. SPÖ und ÖVP wurden sich, je mehr ORF-Retter auf den Plan traten, immer weniger eins über die zukünftigen Rahmenbedingungen der Rundfunkanstalt. Die koalitionäre Harmonie zeigt erste Risse. "SPÖ und ÖVP können sich über die Machtaufteilung im ORF nicht einigen. Die SPÖ will einen roten Alleingeschäftsührer mit weisungsgebundenen Direktoren wie derzeit", schreibt Daniela Kittner im heutigen "Kurier". Die ÖVP, so Kittner weiter, will einen Vierervorstand mit einem starken VP-Finanzchef, einem geschwächten Generaldirektor und einen starken Fernsehchef. Kurier, Seite 3