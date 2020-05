Das Jahrzehnt der Frauen

Zaha Hadid, Patricia Riekel, Antonella Mei-Pochtler, Catherine Millet und Katharina Borchert sind nur einige der Damen, die zu den Themen Macht, Verantwortung, Medien, Konsum, Innovation, Talent, Medizin, Management, etc. Stellung nehmen werden. Die DLD-Women findet am 10. und 11. Juni in München statt.