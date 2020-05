Das ist keine normale Rezession

at // Christoph Keese, Public Affairs-Manager der Axel Springer AG, diskutierte in Graz im Rahmen des Symposiums "Brain and the City" die Zukunft der Mediendemokratie und propagierte die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung. Sie bringt nicht notwendigerweise die befürchtete Verschlechterung journalistischer Qualität. Keese: "Wir glauben, dass es journalistisch gar keinen Unterschied zwischen Print und Online gibt.