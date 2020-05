Das fünfte Element

de // Markus Beckedahl, Netzpolitik-Blogger und Mitveranstalter der vergangenen Freitag beendeten Social Media-Konferenz re:publica 09 interpretiert Blogs als Möglichkeit, "die vierte Macht im Staat, nämlich die Medien, bei ihrer Rolle zu unterstützen, unsere Demokratie zu kontrollieren. Beckedahl verweist auf die derzeitigen Kürzungen in klassischen Medien, die "eine Art Ergänzung und Unterstützung durch so etwas wie eine fünfte Macht dringen notwendig macht." Politiker sind wiederum in Social Media-Umfeldern nur angekommen, um die Zugänge zu ihren Botschaften zu erleichtern. Mit den partizipativen Elementen von Web 2.0 tun sie sich noch leidliche schwer erörtert Beckedahl.