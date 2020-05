Das Ende ist fern, nicht nah

Irgenwann in einer fernen Zeit

Sulzberger erklärte in London, auf das besagte Datum angesprochen, dass es keinen Sinn mache eine solche Ankündigung zu machen. Der Verleger der Tageszeitung verhehlt jedoch nicht, dass es eines Tages - "irgendwann in ferner Zukunft" so Sulzbergers Wortwahl - die New York Times nicht mehr gedruckt geben wird. Er hält es außerdem für "unmöglich, das Ende der gedruckten Zeitungen vorauszusagen".