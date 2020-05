Das Ende des Lebenslaufs

Markenpersönlichkeit

"In zehn Jahren gibt es keine klassische Personal-Bewerbung mehr", glaubt Rühl. Möglicherweise unterschätzt er die Halbwertszeit dieser Präsentationsbeilage. "Wer eine Person im Internet sucht, findet bereits jetzt mehr als ein Kandidat in eine Bewerbungsmappe packen kann", ist Rühl überzeugt. Personalentscheider und -berater verlassen sich nicht mehr auf Arbeitszeugnisse. Sie finden, so Rühl weiter, wesentlich mehr und authentischere Informationen über Bewerber. Das läuft wiederum darauf hinaus, dass Menschen ihre digitale Persönlichkeit sowie ihre Online-Reputation zu pflegen haben. "Ego-Marketing beziehungsweise Online-Reputation-Management gehören zu den großen Zukunftsthemen", schlußfolgert Rühl.



