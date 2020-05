Das Ende des Chief Marketing Officer

Und in der Realität, so Turpin weiter, sind sie nach wie vor produkt-gesteuerte Betriebe.



Der Wirtschaftsprofessor macht die CMO-Schwäche an den Stärken-Gewinn der anderen Chief Executives fest. "Der CEO definiert die Gesamt-Strategie. Die Forschung- und Entwicklungsmanager sowie die Innovation-Teams gestalten die Produkte. Und der Chief Financial Officer legt das Pricing fest und definiert die Abteilungsbudgets", skizziert Turpin.

Der CFO ist der Totengräber des CMO

Der Machtgewinn der CFOs ist für Turpin ein zentraler Grund für das Ableben des CMOs. Aus der Kurzfristigkeit von Finanzmärkten resultierender Druck stärkt den CFO innerbetrieblich und gibt ihm die Macht in die Hand, Preis-Entscheidungen zu treffen, die einem Marketing-Vorstand abhanden kamen und die dieser nicht mehr trifft.



Die Agenden von Marketing-Vorständen verschoben sich, argumentiert der IMD-Präsident, zusehends in Richtung Public Relations und Unternehmenskommunikationsaufgaben. "CMOs sind immer weniger in die Produkt-Genese und die Preisgestaltung involviert", erläutert Turpin.



Ganz klar nährt sich der CMO-Bedeutungsverlust auch aus dem "Erbfehler" des Marketings. Dessen Wirkweisen und Effekte sind oft schwer zu messen und nachzuweisen. "Marketing ist mehr Kunst als Wissenschaft", präzisiert Turpin dieses, na ja, "Klischee". Dazu kommt noch, dass sich Marketing, seiner Ansicht nach, in eine babylonische Sprachverwirrung hinein gearbeitet hat und es im Marken-Management oft keine klare Vorstellungen mehr gibt, was Marketing ist und zu sein hat.



Davon ausgenommen sind Konzern und Marken, bei denen Marketing, wie etwa bei Apple oder Ikea eine mächtige und zentrale Rolle in der Unternehmen-DNA spielen.