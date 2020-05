Das Ende der Traumgagen

at // Angesichts der wirtschaftlichen Misere des ORF stehen Berechnungen, Deutungen und Hypothesen zu den Gehältern von ORF-Mitarbeitern hoch im Kurs in der öffentlichen Debatte. Das heutige WirtschaftsBlatt weiß, dass die Sendeanstalt rund 119.000 Euro pro Kopf für seine Mitarbeiter ausgibt. Daraus läßt sich ein durchschnittliches Brutto-Gehalt von mehr als 5.500 Euro monatlich ermitteln. Basis sind die gesamten Personalkosten in Höhe von 406,4 Millionen Euro. 350.000 Euro entfallen auf Generaldirektor Alexander Wrabetz und jeder der sechs Direktoren erhält 250.000 Euro.