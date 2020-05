Das Ende der klassischen Programme

de // Nichts bleibt so wie es war. Mit dieser Phrase lassen sich die ablaufenden Veränderungen, Unwägbarkeiten und die Ratlosigkeit gegenüber der Zukunft in einen Satz packen. Der Satz kann auch als freundliches Synonym für die immer sichtbarer werdenden Krise verwendet werden. 2009 wird bestimmt kein ruhiges Jahr für Medien. Laut Focus Online könnte dieses Jahr jenes Jahr werden in dem das Internet dem Fernsehen "überlebenswichtige Werbeeinnahmen" entzieht. Das vom neuen ARD-Vorsitzenden Peter Boudgoust weiterhin als "Lagerfeuer der Nation" beschworene TV brennt herunter. ProSieben Sat.1-Vorstand Marcus Englert spricht von einer hybriden Medien-Zukunft: "Der Mediennutzer von morgen möchte lineare und nicht-lineare Inhalte konsumieren, wobei der nicht-lineare Effekt stärker zum Tragen kommen wird."