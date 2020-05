Das duale Abschau-System

de // "Wir sind nicht nur auf Unterhaltung spezialisiert. Wir haben ein Vollprogramm und bieten in großem Umfang Informationsformate an", begegnet Anke Schäferkordt, RTL-Geschäftsführerin im Süddeutsche Zeitung-Interview, den immer wiederkehrenden Vorwurf, Privatsender würden kaum Qualitätsprogramm bieten. Sie bilanziert 25 Jahre RTL und die damit einhergehenden Effekt im dualen System, wie "die Annäherung der Öffentlich-Rechtlichen an die Privaten in der Unterhaltung, teilweise sogar in der Information". Schäferkordt: "Sport wird heute bei ARD und ZDF völlig anders präsentiert als früher. Da wurde viel abgeschaut, zum Teil auch im Nachrichtenbereich". Am dualen System in Deutschland stört Schäferkordt "die Quantität des Systems. Brauchen ARD und ZDF wirklich über 20 Kanäle, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen, wie auch immer der genau aussieht?".