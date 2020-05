Das bessere Geschichten-Medium

Verwandtschaft vs. Bruderschaft

Garcia: "In den vierzig Jahren, die ich für Zeitung arbeite, gab es nur einmal eine vergleichbare Veränderung: Das war der Farbdruck." Er begründet dies so: "Es ist perfekt, um Geschichten lebhaft zu erzählen." Denn Zeitungen und Magazine sind nun um Videos, Töne und Animationen zu ergänzen. Und diese Symbiose nährt sich auch aus einer Diskrepanz. "Internet und Zeitungen haben nie richtig zusammengepasst. Das Internet hat Zeitungen quasi gekidnappt und ihre Inhalte ins Netz gestellt, ohne sie schön aufzubereiten", erklärt Garcia in dem Interview und definiert das Web als "entfernten Verwandten der Zeitung" und das iPad als deren "Bruder".