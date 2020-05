Das Barcelona-Quartett

Wilfinger ist Creative Director und Texter von Wien Nord.



"Wettbewerbe wie der ADC*E sind die Weiterbildung für Kreative", kommentiert CCA-Präsidentin Gerda Reichl-Schebesta deren Entsendung. Den Lernprozess vor Ort skizziert sie so: "Überprüfen, wo man mit den eigenen Werken steht, zuhören, wie andere Ideen bewerten, anschauen, welche Arbeiten state of the art sind und natürlich viel Inspiration und Siegerwillen mitnehmen."



Panholzer, Böker, Gigler und Wilfinger werden am 8. und 9. Juni 2012 in Barcelona unter der Leitung von Andy Cheetham, dem Creative Director der britischen Agentur CheethamBell JWT, über Kreativität entscheiden, die sich Gold, Silber, Bronze, eine Shortlist verdiente oder die hinter dem für dieses Jahr definierten Niveau zurück blieben.



