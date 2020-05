Das Arge an Kondratjew-Zyklen

ch // "Es gibt im Moment keine Schlüsseltechnologie, die einen weltweiten Produktivitätsboom tragen könnte", erklärt Trendforscher Matthias Horx ein wesentliches Momentum des derzeitigen globalen Entwicklungsschubs im Interview mit dem Schweizer Fachmagazin persoenlich. Das hängt mit den, von Horx so gerne verwendeten Kondratjew-Zyklus zusammen. Horx prognostiziert, dass es zu "einer Aussortier-Krise kommt", die "30 Prozent aller Zeitungen und Zeitschriften nicht überleben werden". In zehn Jahren, so Horx, wird es weniger aber bessere Zeitungen geben.