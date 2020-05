Darth Varder, Sohn und das Auto

5,1 Millionen Kontakte in 48 Stunden

In den letzten zwei Jahren überholte das UEFA Champions League-Finale die Super Bowl. Spitzenwerte erreicht das Sport-Ereignis in der Vermarktung. Spot-Platzierungen lassen sich werbungtreibende Unternehmen bis zu drei Millionen US-Dollar kosten. Dafür kommen ganz besondere Spots zum Einsatz oder gehen erstmals on Air. Volkswagen macht mit dem Spot The Force bereits vorab Reichweite. Der Werbefilm, der am kommenden Sonntag im Fernsehen zu sein wird, generierte auf YouTube von 2. Februar bis heute bereits über 5,1 Millionen Kontakte. Warum sehen sie hier: