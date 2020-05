Darbos Frühstück-Früchtchen

Der TV-Spot entstand unter der Regie von Tracy Rowe und wird in zwei Wellen im österreichischen Markt platziert. Die erste Welle läuft gerade an. Ergänzt ist diese Media-Streuung um einen Online-Banner, in dem der Spot integriert ist. Im Herbst 2014 folgt noch eine Kino-Einsatz zur Bewerbung der Konfitüren des Markenartiklers.