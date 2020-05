Danone-Media auf dem Prüfstand

intDanone ordnet und konsoidiert das internationale Media-Budget und schreitet an die Neuvergabe des Media-Etats. Damit kommen, wie kolportiert wird, rund 235 Millionen Euro Budget in Bewegung. Im Zuge dieser Überarbeitung des Kommunikationsgeschäfts sollen die Etats der Regionen Nordamerika, Europa und Asien entweder in einem Network oder in jeweils in einem Network, das die genannte Region abdeckt, gebündelt werden.