Danni Lowinski kämpft für Puls 4

Die SAT.1-Serie geht mit der ersten Staffel bei Puls 4 und künftig sonntags in Doppelfolge ab 21:15 Uhr auf Sendung. In der Sonntag-Primetime des Senders sind ab dem 15. April wieder Die Urlaubstester, die Eigenproduktion, deren erste Staffel am 7. April 2011 Premiere bei Puls 4 hatte, zu sehen.