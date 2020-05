de, at // "In der 1,6 Millionen Einwohner zählenden Stadt hat sich in den letzten Jahren eine sehr lebhafte und umtriebige Startup-Szene entwickelt, die ... aktiv und von Beginn an auf einen globale Nutzerschaft setzt." Ungewohntes Lob aus Deutschland kommt von Netzwertig.com unter dem Titel "Von der Wiener Startup-Szene lernen".