DailyDeal startet in Salzburg

Nachhaltiges und effektives Couponing

Neben günstigen Ofenkartoffeln, Glühwein und Punsch können Interessierte vergünstigte Eintrittskarten für das Eishockey-Spiel von Red Bull Salzburg gegen Liwest Black Wings Linz erwerben. Der Verkauf dieser Karten beginnt am 9. Dezember.



Um die Nachhaltigkeit des mittlerweile durchaus als fraglich geltenden Couponing-Geschäfts zu untermauern, verweist DailyDeal auf die KPMG-Studie "Consumer Markets" in der festgehalten ist, dass "29,8 Prozent aller Gutscheinkäufer erst durch eine Gutschein-Aktion auf ein Unternehmen aufmerksam werden". Couponing also ein effektiver Kommunikationskanal im Hinblick auf die Ausschöpfung von Zielgruppen-Potenzial ist. Und weiters zitierte DailyDeal aus der Studie, dass "86,3 Prozent der Gutscheinkäufer auch ohne Gutsch zurück zu dem Unternehmen" kommen. Womit entkräftet werden soll, dass Gutscheinkäufer Schnäppchen-Jäger sind, die nur an der Höhe von Preisnachlässen interessiert sind, einmal kaufen und dann nie wieder zu sehen sind.