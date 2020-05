DailyDeal-Etat für mediascale

Lokale Preisvorteile

Dafür werden in der Kampagne Angebote mit Preisvorteilen gemacht, die wiederum nur von Zielgruppen in den jeweiligen Auslieferungsgebieten eingelöst werden können. Als Werbeträger werden in der Kampagne Last.fm, New-in-town.de, Bartime.de und die Städte-Portale Freeguide-berlin.de, Munichx.de und my-colonia.de eingesetzt. DailyDeal will, wie Geschäftsführer Fabian Heilmann erklärt, eine "möglichst unkomplizierte, effektive und schnell umsetzbare Kampagne" haben.



atmedia.at