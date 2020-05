intSoeben wurden die Ergebnisse 2013 zum Big Won Report veröffentlicht. Als hervorstechendster Kreativ-Dienstleister wird darin McCann Erickson Melbourne geführt. Die Agentur errang 2013 mit der Verkehrssicherheit-Kampagne Dumb ways to die 114 Preise. Big Won führt die Agentur als weltweit führend auf dem Gebiet Kreativität, Digital, Radio und Integrated. Und das sieht so aus und hört sich so an: