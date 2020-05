Dada-Dada.tv, die nächsten 26 Sendungen

Als quantitative Wegmarke für die Nachfrage nach den nachdenkenswerten Inhalten nennen Ecker und Suess, die "Überschreitung der 100.000 Besuche seit März 2011, ein halbes Jahr nach Launch". Die Besucher kommen aus 72 Ländern der Welt. Das Interesse aus Japan und den USA an den Inhalten ist überdurchschnittlich. Die größte Nachfrage kommt von deutschsprachigen Gruppen und Deutsch-Lehrenden.



Die Besucher finden sich, klarerweise, via Suchmaschinen sowie Facebook und Twitter ein. Weiterempfehlungen entpuppen sich sukzessive als wichtigste Referenzquelle, erklären Ecker und Suess. Über sie werden "25 Prozent der Gesamtnutzung" generiert. Das Traffic-Wachstum beziffern sie mit "im Schnitt zehn Prozent pro Monat".



Am 28. September läuft die nächste "Staffel" Dada-Dada.TV inklusive Neuerungen an.



atmedia.at