Dachmarke zur nächsten Gruppenphase

Diese Umfirmierung geht einher mit dem Umzug der der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe in das, noch einiger Entwicklungen bedürfender Media Quarter Marx im dritten Wiener Gemeindebezirk. Das neue "gemeinsame Arbeiten unter einem Dach erfordert auch eine Dachmarke" kommentiert Markus Breitenecker die "Dach-Gleiche" in der Gruppe.



Exkurs: Ein langer Dachmarken-Name verlangt auch nach einer Kurzform. PSP 4 bringt einen Konflikt mit Sony. PSS1P4 klingt nach dem jüngeren Bruder des legendären R2D2. Da bliebe noch P7S1P4 oder P7S1 P4 oder P7 S1 P4. Auch nicht schön. Nicht mit der Gruppe vertraute Menschen könnten hier eine Code für eine Safe in St. Marx vermuten. Ein Kommunikationsdilemma bahnt sich an!



