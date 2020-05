de, at, ch // Radio Energy bietet in wenigen Tagen eine Deutschland, Österreich und die Schweiz übergreifende Radio-Kombi an. Sie ist die erste GSA-Kombi, kündigt Christophe Montague, Geschäftsführer von Radio Energy Deutschland und für das internationale Geschäft verantwortlich, in Horizont.net an. GSA steht für Germany, Switzerland und Austria.