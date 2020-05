D-Day abgesagt?

at // Der ominöse 2. April hat begonnen. Der zum D-Day für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hochgepushte Tag. Der Tag an dem die Stiftungsräte über das 400-Seiten-Konzept der Geschäftsführung abstimmen. Der Finanzausschuss des Gremiums hatte sich bereits Montag nicht dem öffentlichen Druck gebeugt, mehr diskutiert und weniger beschlossen. Mittlerweile wird auch wenig Entschlossenheit von den Stiftungsräten in der heutigen Sitzung erwartet. Reförmchen anstelle einer Reform. Und Umsetzungskonsequenz und -diszplin weicht taktischem Vertagen. Die Presse, Seite 25