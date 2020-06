Cybermobbing nach Internetvideo

Zeitgleich bekommt Jakob in der Schule Probleme und verliebt sich in ein Mädchen namens Hannah. Plötzlich bricht eine Katastrophe über ihn herein: Als er gerade beginnt, ihr näherzukommen, gerät ein selbst gedrehtes, kompromittierendes Video von Jakob in die Hände seiner Mitschüler. Sofort landet der Film im Netz und verbreitet sich in der Schule.

Das Cybermobbing ist perfekt: Über das Internet erhält Jakob in Chatrooms Dutzende Hassbotschaften. Auch Hannah bricht den Kontakt ab. Jakob ist beschämt und verzweifelt; seine Eltern versuchen ihm zu helfen, ohne die Tragweite seines Unglücks wirklich zu erkennen.

"Homevideo" ist der erste Beitrag der Reihe "Ausgezeichnet" mit Grimmepreis-prämierten Fernsehfilmen, die 3sat vom 31. März bis zum 4. April anlässlich der 50. Verleihung des Grimme-Preises am 4. April zeigt. Im Anschluss an "Homevideo" zeigt der Sender ab 22.25 Uhr zwei Folgen der Fernsehserie "Der Tatortreiniger".