Customer Journey-Check in Online-Kampagnen

Dazu benötigen AboutMedia und e-dialog sowie der neue Studien-Partner, die Berliner Firma AdClear acht werbungtreibende Unternehmen, die an der Studie teilnehmen. Diese sollten im Juni und/oder Juli dieses Jahres eine Online-Kampagne auf mehrere Medien-Plattformen in Deutschland oder Österreich platzieren.



Deren Kampagnen will AdClear auf die, während deren Laufzeit sich ereignenden Customer Journeys hin analysieren. Die Auftraggeber werden beim Kampagnen-Setup unterstützt, erhalten Optimierungsempfehlungen, Auswertungen, Feedback und Insights.



Im Gegenzug fließen anonymisierte, autorisierte Ergebnisse aus den Werbemittel-Manövern der Kampagnen in die Studie ein.