Currycom-Kampagne für City Center Amstetten

Nach sieben Jahren der durch Kommunikation erfolgten Verankerung von regionaler Verbundenheit war es Zeit für eine Veränderung, beschreibt Stefan Krejci, der Leiter des City Center Amstetten, die Intention des neuen Werbe-Auftritts.



Und jetzt ist die Zeit gekommen, um Modernität, Vielfalt und frischen Schwung zu vermitteln, setzt er fort. Stilistisch setzt die Werbelinie und Kampagnen-Führung auf Emotionalität. Und auf den Slogan Viel. Mehr. Meins. und dessen Variierbarkeit in der Zielgruppen-Arbeit wie beispielsweise Viel. Mehr. Fashion..



Das City Center Amstetten beginnt mit dieser Linien-Führung und Kommunikationsarbeit Ende Februar 2014. Die Streuung erfolgt per Print- und Online-Medien, im Radio, Out-of-Home, am Point-of-Interest und Point-of-Sale im Einkaufszentrum sowie in der direkten Kundenkommunikation mittels Direct Mailings und Social Media.