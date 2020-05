Crowdsourcing-Magazin Mag20 erscheint erstmals

Die Entscheidungsbasis für die Publizierung in Mag20 sind Weiterempfehlungsquoten in sozialen Medien, skizziert Bucheli. Er wird den Titel als E-Papier und Printprodukt in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland vertreiben. Der Bezug schlägt sich mit 99,- Euro pro Jahr zu Buche.



Die Beiträge kommen, wie Bucheli erklärt, von "etablierten Medienpartnern, die Traffic für ihre Content-Angebote oder Abonnenten für diese generieren wollen sowie von Autoren jeglicher Provenienz". Diesen Beiträgern, die freie Autoren, Blogger, Journalisten, Wissenschafter, etc. sein können, vergütet Bucheli "gedruckte Beiträge" in Form von Einladungen zu Mag20-Events und durch Ausschüttung von 50 Prozent des Jahresgewinns, den der Titel lukrieren könnte. Der Herausgeber des Magazins will dafür allen anspruchsberechtigten Autoren Einsicht in das Mag20-Jahresergebnis gewähren.