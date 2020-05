Crowdfunding, Finanzierungsquelle für Start-ups

intDas weltweite durch Crowdfunding aufgebrachte Finanzierungsvolumen wuchs von 2011 auf 2012 um 81 Prozent und wird von massolution im Crowdfunding Industry Report 2013 mit 2,67 Milliarden US-Dollar beziffert. In Nordamerika flossen 2012 1,61 Milliarden US-Dollar in diese alternative Finanzierungsform. In Europa wurden 945 Millionen Dollar über Crowdfunding aufgebracht. massolution prognostiziert, dass dieses Finanzierungsvolumen 2013 auf 5,1 Milliarden Dollar anwachsen könnte.