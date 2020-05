Crowd-Investing-Plattform Green Rocket zündet

Die Investments in, auf Green Rocket nach Investoren suchende Projekte und Firmen beginnen bei 250 Euro. Die Investoren werden wiederum an den Gewinnen und Unternehmenswerten der sich über Crowd-Investing finanzierenden Unternehmen beteiligt. Die damit verbundenen Risiken für Investoren sollen wiederum durch die Projekte-Prüfung seitens Green Rocket abgefedert werden. Ein "Experten-Gremium" prüft Investment-Werber bevor der Veröffentlichung ihrer Finanzierungsbestrebungen.



Green Rocket will Early-Stage- als auch Wachstumsfinanzierungen ermöglichen.



Eine erstes öffentlichkeitswirksame Finanzierung über die Crowd-Investment-Plattform erfolgt bei SunnyBag.