Kampagnen aus dem deutschsprachigen Markt, die zwischen April 2009 und Februar 2010 liefen, und verschiedene Mediagattungen vernetzen, werden zum Wettbewerb zugelassen. Die Einreichfrist endet am 26. Februar 2010. Die Kür der Besten ist für den 31. März angesetzt und wird in Form der Crossmedia Award Night in Zürich passieren.

Crossmedia Award 2010-Jury

Präsident: Marco Taborelli;

Juroren: Geri Aebi, Josi Bauer, Nadine Borter, Regula Fecker, Valentina Herrmann, Urs Schneider, Jürg Siegrist, Philipp Skrabal, Walter Tagliaferrri, Dominique von Matt, Franziska von Weissenfluh