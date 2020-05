Crocs baggert wieder

Die Schuhmarke tritt als Ausstatter der Athleten Daniel Hupfer und Paul Schorffenegger auf und richtet in Klagenfurt die Crocs Area ein. Während der Spiele des Turniers wird Crocs via Vidi-Wall gebrandet und in den Spielpausen werden Spots der Marke zu sehen sein. Rund um die Grand Slam-Arena werden Give-Aways verteilt. 2006 war Crocs in Klagenfurt im Rahmen des damaligen Grand Slam-Turniers in den österreichischen Markt gestartet.