intDas verflixte siebente Jahr! Nach dieser Zeit trennt sich Burger King von der Kreativ-Agentur Crispin Porter + Bogusky. In dieser Zeit entstanden verschiedene preisgekrönte Kampagnen wie beispielsweise Subservient Chicken. Die Trennung rührt weniger in der Zeit als in der Burger King-Übernahme durch 3G Capital und der darauf folgende Restrukturierung.