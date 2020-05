Crewsers, Funatics und Mediacs

Digitale Eingeborene

Ihr Inhalt ist die Social Media-Nutzung der Digital Natives. Sie liefert Antworten zu Nutzungsmustern von 14- bis 29-Jährigen und den daraus resultierenden Chancen für werbungtreibende Unternehmen. Mediale Basis dieser "digitalen Eingeborenen": 94 Prozent besitzen Mobiltelefone, 92 Prozent ein TV-Gerät und 75 Prozent einen MP3-Player. 69 sehen täglich fern und 58 sind ebenso täglich in ihren Netzwerken präsent.



Dieses Konglomerat an medientauglichen Endgeräten und den damit verbundenen Rezeptionsverhalten wird in der Studie zu Crewsers verdichtet, die sich beispielsweise durch die Intensität ihrer Community-Nutzung auszeichnen. Sie sind Akteure in den digitalen Treffpunkten. Die Funatics wiederum beobachten und bleiben passiv in den Networks. Die Mediacs erkennen Trends, greifen diese früh auf, engagieren sich und sind technisch kompetent. Allen gemein ist, wie die Studie zeigt, dass Marken integrale Bestandteile des Leben der Digital Natives sind, dies in Social Networks auf unterschiedliche Art und Weise kund tun und sich gegenseitig Marken empfehlen.