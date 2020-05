Cresta-Awards für D,M&B und TBWA\Wien

Acht Finalisten

Die Agentur ist darüber hinaus als Finalist in den Kategorien "TV/Cinema/Digital" mit zwei Einreichungen für Mömax und die Stiegl-Brauerei und zwei Sujets in der Kategorie "Poster" ebenfalls für Leica und Mömax ausgewiesen. TBWA\ Wien konnte im Radio-Bewerb mit dem Spot "Staubsauger" für Gorenje finalisieren. Euro RSCG Wien schaffte es in der Kategorie "Press" mit einem Krebshilfe-Sujet und in der Kategorie "Poster" für das "Shredder"-City-Light von SSI Schäfer-Shop unter die Finalisten. Und Publicis Austria schaffte mit dem T-Mobile-Viralspot "Krocha" in das Cresta-Award-Finale.



