Cresta Awards: Deutsche Agenturen räumen ab

int // Die diesjährigen Cresta Awards sind vergeben. Von den sechs Grand Prix - in den Kategorien Ambient Media, Press, Poster, Integrated Campaigns, TV/Cinema/Digital und Interactive - gehen fünf an folgende deutsche Agenturen: Scholz & Friends, DDB Berlin, Jung von Matt/Elbe, Servicplan Gruppe und Nordpol. Der Grand Prix in der Kategorie Interactive geht an die Stockholmer Agentur Farfar. Zwei österreichische Agenturen schaffen es ins Finale: Demner, Merlicek & Bergmann kommt mit Mömax und dem Spot "Werft die Schweden hinaus" und Springer & Jacoby mit bwin und dem Spot "Play for real - Lasst die Jungs spielen" auf die Shortlist.