at // Platago.com wird von Creatix öffentlichkeitswirksam auf die Beine gestellt. Creatix betreut das österreichische Internet-Start-up in kommunikationsstrategischen Belangen. So wurde der Seedcamp-Auftritt von Platago in Berlin vergangenen Juni von der Agentur inszeniert. Platago kreiert Casual Games verknüpft mit User Generated Content. atmedia.at