Cray verlässt Wien in Richtung Hamburg

Diese Funktion hatte Cray seit Juli 2011 inne. Ihr Laufbahn begann bei Google im Mai 2002 in Deutschland. Während dieser Zeit arbeitete sie als Industry Head Travel im deutschen Markt. Cray war insgesamt zehn Jahre für Google tätig. Davor war sei drei Jahre Sales Director Norddeutschland des Digital-Marketing-Dienstleisters ad pepper.



Sie bringt in das Team rund um Next Audience-Geschäftsführer Torsten Ahlers umfangreiches Targeting-, Adserving- und Audience Management-Know-how mit.



atmedia.at