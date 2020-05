CR-Z-Crowdsourcing

Fast ein Social Media-Launch

Diese Trips, die derzeit nur in den Köpfen von Menschen existieren, will Honda mit dem CR-Z ermöglichen. Zunächst sollen diese Reisen auf Liveeverylitre.com präsentiert und dort bewertet werden. Für die besten Ideen werden mit Kamera´s ausgestattete Honda CR-Z zur Verfügung stehen und die Reisen der Teilnehmer gefilmt und auf Liveeverylitre.com in nahezu Echtzeit zu verfolgen sein. Aus den dabei anfallendem Material wird der Schweizer Filmemacher Claudio Von Planta eine Dokumentation machen. Die Einreichfrist hat begonnen. Sie endet am 15. März. Im kommenden Mai beginnenden die Honda-Reisen.