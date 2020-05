Coupon-Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft

In der von Integral für den IAB Austria gemachten Untersuchung von Bekanntheit und Nutzungsbedingungen von Online-Coupons zeigt beispielsweise, dass diese, umgelegt auf Sinus-Milieus, unter den sogenannten Performern und Digitalen Individualisten am stärksten verbreitet und bekannt sind.



Konsumenten, die Coupons kennen, bevorzugen jene Preisnachlaß-Angebote die per Newsletter vertrieben werden. Danach folgen Mobile Coupons und Rabatt-Promotions, die entweder über Social-Media-Plattformen oder Websites kommen. Allerdings präferieren alle Nutzer gedruckte und somit auf ihre Art phyisch vorhandene Coupons.



Wenig Interesse stößt diese Promotion-Gattung bei Menschen, deren Konsum-Leben von traditionellen Werten geprägt ist. Nach Sinus-Milieus sind das die sogenannten Traditionellen und die Konsumorientierte Basis.



Der Trendmonitor zeigt weiters, dass Coupons mehrheitlich ab einem Betrag von fünf Euro eingelöst würden. Und dieser Betrag eine Art Grundschwelle darstellt. Diese wiederum von Branche zu Branche variiert.