Coupon-Kampagne für Foot Locker

Banner - App-Store - Coupon

Das Mobile Marketing-Unternehmen Yoc platzierte in seinem Werbeträger-Netzwerk Banner. Diese Werbemittel führten ihre Klicker in App-Stores. Dort standen Coupies-Apps und die Gutscheine bereit mit denen die Kampagnen-Teilnehmer in den Foot Locker-Stores wiederum ihre 20-Euro-Gutscheine einlösen konnten. Die Kampagne lief von Ende April bis Ende Mai. Yoc steuerte die Mobile Advertising-Kampagne durch iPhone- und Android-Targeting aus. In dem von OMD geplanten Mobile Media-Mix wurden Premium- mit Reichweitenkontakt-Werbeträgern kombiniert.