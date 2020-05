Coupon-Händler bonfox.at startet

Diese Deals kommen erst dann zustande wenn eine Mindestmenge dieser Pricing-Produkte verkauft wurden. bonfox.at bietet einen "Deal des Tages" und eine Aktion der Woche. Die Vermarktung und Verkauf erfolgt regionalisiert.



Brandstätter und Ehgarnter haben quasi als Business Angel Martin Kahr, den CEO von Botarin in die Geschäftsführung von bonfox.at geholt. Deshalb wird man auf der Couponing-Plattform regelmässig Botarin-Sales finden.



Am 25. November hoben Kahr, Ehgartner und Brandstätter bonfox.at mit einer Party in der Wiener Location Bettel-Alm, die sich mit dem Slogan rühmt "Wo ein Absturz zum Erlebnis wird"!, aus der Taufe. Das soll kein Omen für die Zukunft von bonfox.at sein, obwohl der Launch nachdenklich macht.



atmedia.at