Couch-Attacken

at // Die gestrige Club 2-Diskussion zur Zukunft des ORF geriet zur öffentlichen Abkanzelung von Generaldirektor Alexander Wrabetz durch den früheren Generalintendanten Gerd Bacher. Bacher: "Der ORF ist in der schwersten Existenzkrise, ein Sanierungsfall und demnächst pleite. Der ORF muss schleunigst saniert werden." Der "Tiger" vermutet, dass der ORF an Hans Dichand, die Raiffeisen-Gruppe oder "grosse deutsche Konzerne" verkauft werden könnte. Er ist überzeugt, dass die Krise "durch die politischen Einmischung und der herrschenden Günstlingswirtschaft ausgelöst und obendrein durch Wrabetz fehlender Durchsetzungskraft verschärft wurde." Bacher ortet Missgriffe in allen ORF-Bereichen und fordert eine radiakle Verschlankung. Wrabetz verteidigt sich mit dem Argument, dass er seit zehn Jahren die strukturellen Probleme zu bereinigen versucht, die Bacher hinterlassen habe.